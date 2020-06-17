На станции метро "Театральная" в Киеве произошла драка между сторонниками скандального блогера Анатолия Шария и националистами. Правоохранители задержали двух участников столкновений.

Инцидент произошел между двумя агрессивно настроенными мужчинами и группой лиц, сообщает пресс-служба полиции. Сначала возникла словесная перепалка, которая перешла в стычку с применением газовых баллончиков.

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Правоохранители вовремя вмешались и прекратили драку. Двух активных участников задержали.

Что известно о столкновениях

Pavlovsky News сообщает в Фейсбуке, что драка возникла между сторонниками Шария и представителями полка "Азов".

Вадим Поздняков в Фейсбуке написал, что активисты Шария толпой забили несколько человек в киевском метрополитене. "Считаю, что теперь при встрече шарийца надо бить в морду, не спрашивая", – добавил он.

На видео видно, что группа активистов Шария жестоко палками били мужчин внутри круга и ругались.

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В свою очередь Ольга Шарий в Фейсбуке написала, что тот, кто пытался сегодня "напасть в толпе, поехал за нашими друзьями аж на метро".

И снова хотел напасть. И получил в свою говняную рожу,

– написала она.

После драки мужчины, которые оказались в центре круга, чувствовали себя плохо. Это видно на видео, которое распространяют в соцсетях.

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Что было накануне

Заметим, что утром сторонники пророссийского блогера Анатолия Шария требовали под Офисом Президента защиты от нападений. Сам Шарий накануне обратился к своим сторонникам и призвал выйти на митинги из-за якобы давлении со стороны полиции и активистов.

В свою очередь националистические организации заявили, что готовы "вылечить шариевцев".