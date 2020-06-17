В метро произошла жестокая драка между сторонниками Шария и националистами: фото, видео
На станции метро "Театральная" в Киеве произошла драка между сторонниками скандального блогера Анатолия Шария и националистами. Правоохранители задержали двух участников столкновений.
Инцидент произошел между двумя агрессивно настроенными мужчинами и группой лиц, сообщает пресс-служба полиции. Сначала возникла словесная перепалка, которая перешла в стычку с применением газовых баллончиков.
Обратите внимание Сторонники Шария сразу после митинга сняли партийные футболки: фото
Правоохранители вовремя вмешались и прекратили драку. Двух активных участников задержали.
Что известно о столкновениях
Pavlovsky News сообщает в Фейсбуке, что драка возникла между сторонниками Шария и представителями полка "Азов".
Вадим Поздняков в Фейсбуке написал, что активисты Шария толпой забили несколько человек в киевском метрополитене. "Считаю, что теперь при встрече шарийца надо бить в морду, не спрашивая", – добавил он.
На видео видно, что группа активистов Шария жестоко палками били мужчин внутри круга и ругались.
Активисты Шария устроили драку на станции метро "Театральная" в Киеве: смотрите видео 18+
В свою очередь Ольга Шарий в Фейсбуке написала, что тот, кто пытался сегодня "напасть в толпе, поехал за нашими друзьями аж на метро".
И снова хотел напасть. И получил в свою говняную рожу,
– написала она.
После драки мужчины, которые оказались в центре круга, чувствовали себя плохо. Это видно на видео, которое распространяют в соцсетях.
Последствия драки в метро: видео
Что было накануне
Заметим, что утром сторонники пророссийского блогера Анатолия Шария требовали под Офисом Президента защиты от нападений. Сам Шарий накануне обратился к своим сторонникам и призвал выйти на митинги из-за якобы давлении со стороны полиции и активистов.
В свою очередь националистические организации заявили, что готовы "вылечить шариевцев".
- Во время акции полиция разделила стороны. Время от времени возникала потасовка.
- Националисты предприняли попытку пройти к "шариевцам", но полиция не допустила этого, применив силу и слезоточивый газ.
- По предварительным данным задержано более десятка человек.
- Колонна отправилась сначала к зданию МВД, а затем к дому Владимира Зеленского. Впоследствии акция завершилась, активисты разошлись.
- После акции фанаты Шария оставили за собой много мусора. Некоторые из сторонников российского блогера поспешили снять с себя тематические футболки сразу после завершения акции.