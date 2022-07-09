Драка произошла во время заседания. Политиков растянули в разные стороны силой.

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Марченко посетит Белгород-Днестровский

Председатель Одесской областной военной администрации прокомментировал потасовку городского головы Белгород-Днестровского Виталия Граждана и председателя районного совета Григория Мельниченко.

Мною назначена рабочая группа, которая на следующей неделе приступит к оценке деятельности Белгород-Днестровского и районного и городского советов. В ближайшее время я планирую лично посетить этот город,

– отметил Марченко

Видео потасовки быстро распространилось в соцсетях. Сначала Мельниченко начал ругать Граждана, в частности, называть его наркоманом.

После этого схватка и началась. Политики бранились и поливали друг друга грязью даже после того, как их растащили.

Любопытно! Украинский активист и доброволец Сергей Стерненко рассказал, что и Мельниченко, и Граждан имеют пророссийские взгляды и даже этого не скрывают.

Смотрите обращение Максима Марченко:

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