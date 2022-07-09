Бійка трапилася під час засідання. Політиків розтягнули у різні боки силою.

До теми Мер Білгород-Дністровського побився з головою райради

Марченко відвідає Білгород-Дністровський

Голова Одеської обласної військової адміністрації прокоментував бійку міського голови Білгород-Дністровського Віталія Граждана та голови районної ради Григорія Мельниченка.

Мною призначена робоча група, яка наступного тижня розпочне роботу з оцінки діяльності Білгород-Дністровської й районної, і міської рад. Найближчим часом я планую особисто відвідати це місто,

– зазначив Марченко

Відео бійки швидко поширилося у соцмережах. Спочатку Мельниченко почав лаяти Граждана, зокрема називати його наркоманом.

Після цього сутичка й розпочалася. Політики лаялися та поливали одне одного брудом навіть після того, як їх розтягнули.

Цікаво! Український активіст та доброволець Сергій Стерненко розповів, що і Мельниченко, і Граждан мають проросійські погляди й навіть цього не приховують.

Дивіться звернення Максима Марченка:

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