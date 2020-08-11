Стенка на стенку: люди в рукопашную сошлись с ОМОНовцами в Бресте – эффектное видео
В центре белорусского города Брест 11 августа продолжились массовые столкновения протестующих с сотрудниками ОМОНа. Известно уже о более 30 задержанных.
Сейчас силовиков становится все больше. В то же время демонстранты пытаются оказывать ожесточенное сопротивление ОМОНовцам. Об этом сообщает телеграм-канал NEXTA live.
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Драка с ОМОНом в Бресте
- На опубликованном журналистами видео видно жесткие стычки между ОМОНом и демонстрантами. Отдельные СМИ указывают, что драка на видео произошла еще вчера, другие журналисты утверждают, что столкновение состоялось сегодня вечером.
- Один из них прыгает на щиты милиционеров, другой распыляет газ. В ответ силовики применяют дубинки.
Смотрите видео столкновений в Бресте:
Военные в Бресте
Местные СМИ обнародовали фото военных, которые находятся в городе и, вероятно, ожидают приказа.
Третий день протестов в Беларуси: где сегодня горячее всего
- 11 августа в Беларуси началась новая волна протестов. Около 19:00 люди начали снова выходить на улицы. Силовики задерживают случайных прохожих и готовят засады.
- Во всех областных центрах страны полностью исчез мобильный интернет. Белорусов просят использовать VPN, хотя это и не всегда помогает.
- В Минске митингующих призывали рассредоточиться и передвигаться по городу небольшими группами до 20 человек.
- В белорусском городе Бобруйске начались массовые задержания участников протестов. Центральная часть города заблокирована.