В центре белорусского города Брест 11 августа продолжились массовые столкновения протестующих с сотрудниками ОМОНа. Известно уже о более 30 задержанных.

Сейчас силовиков становится все больше. В то же время демонстранты пытаются оказывать ожесточенное сопротивление ОМОНовцам. Об этом сообщает телеграм-канал NEXTA live.

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Драка с ОМОНом в Бресте

На опубликованном журналистами видео видно жесткие стычки между ОМОНом и демонстрантами. Отдельные СМИ указывают, что драка на видео произошла еще вчера, другие журналисты утверждают, что столкновение состоялось сегодня вечером.

Один из них прыгает на щиты милиционеров, другой распыляет газ. В ответ силовики применяют дубинки.

Смотрите видео столкновений в Бресте:

Военные в Бресте

Местные СМИ обнародовали фото военных, которые находятся в городе и, вероятно, ожидают приказа.

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