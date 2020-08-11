Стінка на стінку: люди в рукопашну зійшлись з ОМОНівцями у Бресті – ефектне відео
У центрі білоруського міста Брест 11 серпня продовжили масові зіткнення протестувальників зі співробітниками ОМОНу. Відомо вже про понад 30 затриманих активістів.
Наразі силовиків стає все більше. Водночас демонстранти намагаються чинити запеклий опір ОМОНівцям. Про це повідомляє телеграм-канал NEXTA live.
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Бійка з ОМОНом у Бресті
- На опублікованому журналістами відео видно жорсткі сутички між ОМОНом і демонстрантами.
- Один із них стрибає на щити міліціонерів, інший розпилює газ. У відповідь силовики застосовують кийки.
Дивіться відео сутичок у Бресті:
Третій день протестів у Білорусі: де сьогодні найгарячіше
- 11 серпня в Білорусі розпочалася нова хвиля протестів. Близько 19:00 люди почали знову виходити на вулиці. Силовики затримують випадкових перехожих та готують засідки.
- У всіх обласних центрах країни повністю зник мобільний інтернет. Білорусів просять використовувати VPN, хоча це й не завжди допомагає.
- У Мінську мітингувальників закликали роззосередитися і пересуватися по місту невеликими групами до 20 осіб.
- У білоруському місті Бобруйськ почалися масові затримання учасників протестів. Центральна частина міста заблокована.