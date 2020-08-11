Бійка протестувальників з ОМОНом у Бресті / Скриншот з відео

У центрі білоруського міста Брест 11 серпня продовжили масові зіткнення протестувальників зі співробітниками ОМОНу. Відомо вже про понад 30 затриманих активістів.