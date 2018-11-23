Драка в грязи: киевские коммунальщики устроили потасовку прямо посреди улицы

В Киеве конфликт коммунальщиков перерос в стычку на разобранном дорожном полотне. Двое мужчин в оранжевых жилетах устроили драку, во время которой повалялись в грязи.

Соответствующий инцидент свидетель зафиксировал на видео. Ролик появился на Telegram канале "Kyiv LIVE".

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Это надо видеть! Среди коммунальщиков разгорелись настоящие страсти и они решили положить не асфальт, а друг друга. Начистили друг другу морды, повалялись в грязи и – за работу. Теперь понятно, почему улицы ремонтируются через одно место и с перекошенными рожами,

– пишут люди под видео.

На ролике видно, что двух коммунальщиков разнял третий. После этого мужчины втроем приступили к выполнению своей работы.

Смотрите видео: в Киеве коммунальщики устроили драку