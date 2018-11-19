В России патрульные потушили пожар снежками, их хотят наградить
В российском Красноярском крае двое сотрудников Управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России с креативом подошли к тушению пожара.
Во время патрулирования они заметили задымление в гараже, пишет Meduza.
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Чтобы огонь не успел перекинуться на соседнее здание, правоохранители решили не ждать пожарных и потушить пламя своими силами.
Они предупредили жителей окрестных домов о пожаре и вместе с добровольцами принялись забрасывать снежками двери гаража и забор, чтобы не дать огню распространиться.
Причиной возгорания стало замыкание проводки в авто, которое стояло в гараже.
За такую "изобретательность" российских ГАИшников решили наградить. О награждении тех, кто им помогал, не сообщается.