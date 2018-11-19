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      В России патрульные потушили пожар снежками, их хотят наградить

      20 Читати новину українською
      Патрульных за "героизм" планируют наградить
      Патрульных за "героизм" планируют наградить / meduza.io

      В российском Красноярском крае двое сотрудников Управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России с креативом подошли к тушению пожара.

      Во время патрулирования они заметили задымление в гараже, пишет Meduza.

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      Чтобы огонь не успел перекинуться на соседнее здание, правоохранители решили не ждать пожарных и потушить пламя своими силами.

      Они предупредили жителей окрестных домов о пожаре и вместе с добровольцами принялись забрасывать снежками двери гаража и забор, чтобы не дать огню распространиться.

      Причиной возгорания стало замыкание проводки в авто, которое стояло в гараже.

      За такую "изобретательность" российских ГАИшников решили наградить. О награждении тех, кто им помогал, не сообщается.

      Теги: Пожар Новости России Курьезные новости
      Источник: 24 Канал
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