В России патрульные потушили пожар снежками, их хотят наградить

В российском Красноярском крае двое сотрудников Управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России с креативом подошли к тушению пожара.

Во время патрулирования они заметили задымление в гараже, пишет Meduza.

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Чтобы огонь не успел перекинуться на соседнее здание, правоохранители решили не ждать пожарных и потушить пламя своими силами.

Они предупредили жителей окрестных домов о пожаре и вместе с добровольцами принялись забрасывать снежками двери гаража и забор, чтобы не дать огню распространиться.

Причиной возгорания стало замыкание проводки в авто, которое стояло в гараже.

За такую "изобретательность" российских ГАИшников решили наградить. О награждении тех, кто им помогал, не сообщается.