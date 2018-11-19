У Росії патрульні загасили пожежу сніжками, їх хочуть нагородити

У російському Красноярському краї двоє співробітників Управління по забезпеченню безпеки дорожнього руху МВС Росії з креативом підійшли до гасіння пожежі.

Під час патрулювання вони помітили задимлення у гаражі, пише Meduza.

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Аби вогонь не встиг перекинутись на сусідню будівлю, правоохоронці вирішили не чекати на пожежників і загасити полум'я своїми силами.

Вони попередили мешканців навколишніх домівок про пожежу і разом з добровольцями взялися закидувати сніжками двері гаражу та паркан, аби не дати вогню розповсюдитись.

Причиною загоряння стало замикання проводки в авто, що стояло у гаражі.

Після такої "винахідливості" російських ДАІшників вирішили нагородити. Та про нагородження тих, хто їм допомагав, не повідомляється.