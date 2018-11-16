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      "Путін – злодій": чи призведе веселий флешмоб до серйозної революції

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      Напис російського школяра на дошці
      Напис російського школяра на дошці / Screenshot

      Нещодавно в Росії розпочався доволі веселий флешмоб. В одній зі шкіл Красноярського краю вчителька пригрозила дітям розстрілом за слова "Путін – Злодій", які хтось із дітей написав на дошці.

      Про це у своєму відеоблозі "Безумный мир" розповів журналіст Іван Яковина.

      Читайте також: "Путін – вор": у російських школах запустили сміливий флешмоб

      Він нагадав, як місцева влада не стала карати вчительку, сказавши, що вона стара, радянська і не розуміє, що говорить. 

      "Мені здається, це відмінний привід, щоб її звільнити, проте це їхня справа. Стару і злу Євдокію Ковальову, мабуть, не повідомили, що в учнів тепер є телефони. Відповідно, всі її слова про "великого Путіна" і "розстріли" були записані і тут же потрапили в мережу, ставши надбанням усього світ", – сказав Яковина.

      Відео шкільного скандалу "Путін – вор"

      Він додав, що моментально у різних куточках Росії діти почали писати ті ж слова на своїх шкільних дошках, в зошитах і на інших поверхнях. "Гасло "Путін - Злодій!" тепер просто всюди, від нього не сховатися", – наголосив журналіст.

      Чи призведе це до моментальної революції? Звичайно, ні. Але у мене є надія на те, що критична маса людей, незадоволених путінським режимом, швидко збільшується. Молодь вже абсолютно не схильна до впливу пропаганди. Середнє покоління, залишившись без пенсій, теж починає щось розуміти. Процес повільний, але йде він в правильному напрямку. І я думаю, що досить скоро він запустить якісь дуже веселі події,
      – підкреслив Яковина.

      Відео повного випуску відеоблогу Івана Яковини "Безумный мир" за 17 листопада 2018

       

      Теги: Новини Росії Володимир Путін Курйозні новини Освіта
      Джерело: 24 канал
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