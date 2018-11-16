"Путин – вор": приведет ли веселый флешмоб к серьезной революции

Недавно в России начался довольно веселый флешмоб. В одной из школ Красноярского края учительница пригрозила детям расстрелом за слова "Путин – Вор", которые кто-то из детей написал на доске.

Об этом в своем видеоблоге "Безумный мир" рассказал журналист Иван Яковина.

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Он напомнил, как местная власть не стала наказывать учительницу, сказав, что она старая, советская и не понимает, что говорит.

"Мне кажется, это отличный повод, чтобы ее уволить, однако это их дело. Старой и злой Евдокии Ковалевой, видимо, не сообщили, что у учеников теперь есть телефоны. Соответственно, все ее слова о "великом Путине" и "расстрелах" были записаны и тут же попали в сеть, став достоянием всего мира", – сказал Яковина.

Видео школьного скандала "Путин – вор"

Он добавил, что моментально в разных уголках России дети начали писать те же слова на своих школьных досках, в тетрадях и на других поверхностях. "Лозунг "Путин - Вор!" теперь просто везде, от него не спрятаться", – подчеркнул журналист.

Приведет ли это к моментальной революции? Конечно, нет. Но у меня есть надежда на то, что критическая масса людей, недовольных путинским режимом, быстро увеличивается. Молодежь уже абсолютно не подвержена влиянию пропаганды. Среднее поколение, оставшись без пенсий, тоже начинает что-то понимать. Процесс медленный, но идет он в правильном направлении. И я думаю, что довольно скоро он запустит какие-то очень веселые события,

– подчеркнул Яковина.

Видео полного выпуска видеоблога Ивана Яковины "Безумный мир" за 17 ноября 2018 года