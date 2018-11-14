"Путин – вор": в российских школах запустили смелый флешмоб

После новости о том, что в Красноярском крае России учительница отругала учеников за надпись "Путин – вор" на доске, в российских школах запустили своеобразный флешмоб.

Российские школьники и студенты запустили челлендж.

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На страницах в соцсетях они публикуют фото, где надпись "Путин – вор" появляется на досках и в тетрадях.

На такой флешмоб ученики российских школ решились после того, как 12 ноября в школе в поселке Таежный в Красноярском крае один из учеников написал на доске "Путин – вор".

Учительница истории, которая увидела эту надпись, пригрозила детям полицией и телохранителями Путина, вспоминая времена, когда за подобную провинность могли расстрелять.



В российских школах запустили флешмоб "Путин – вор"



Российские школьники запустили флешмоб "Путин – вор"

Российские школьники и студенты запустили флешмоб "Путин – вор"

Смотрите видео, как в России учительница грозит ученикам за надпись "Путин – вор":