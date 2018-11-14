"Путін – вор": у російських школах запустили сміливий флешмоб

Після новини про те, що у Красноярському краю Росії вчителька вилаяла учнів за напис "Путін – вор" на дошці, у російських школах запустили своєрідний флешмоб.

Російські школярі та студенти запустили челендж.

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На сторінках у соцмережах вони публікують фото, де напис "Путін – вор" з'являється на дошках і у зошитах.

На такий флешмоб учні російських шкіл зважились після того, як 12 листопада у школі у селищі Тайгове у Красноярському краю один з учнів написав на дошці "Путін - вор".

Вчителька історії, яка побачила цей напис, пригрозила дітям поліцією і тілоохоронцями Путіна, згадуючи часи, коли за подібну провину могли розстріляти.



У російських школах запустили флешмоб "Путін – вор"



Російські школярі запустили флешмоб "Путін – вор"



Російські школярі і студенти запустили флешмоб "Путін – вор"

Дивіться відео, як у Росії вчителька погрожує учням за напис "Путин – вор":