У Росії восьмикласник приніс у школу сокиру, ножі та каністру бензину

Учень восьмого класу у сільській школі в Волгоградській області Росії 13 листопада прийшов на заняття з сокирою, ножами і каністрою бензину. Коли хлопця відвели у кабінет директора, він у присутності дорослих щось з'їв, імовірно, щурячу отруту.

Про це повідомляє "Медуза" з посиланням на "РИА Новости".

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Видання із посиланням на джерело повідомляє, що хлопець виклав зброю на парту у класі. Коли ж вчителі відвели школяра у кабінет директора, там він присутності дорослих з'їв, ймовірно, щурячу отруту. Хлопця госпіталізували.

В обласній адміністрації повідомили, що вчитель вилучив небезпечні предмети. Районні чиновники заявили, що, за словами учнів, школяр не хотів нікому нашкодити. Натомість у поліції вважають, що хлопець хотів налякати однокласників через можливий конфлікт. Правоохоронці проводять перевірки і встановлюють обставини події.

Окрім того, в обласній адміністрації повідомили, що вчитель вилучив небезпечні предмети. Районні чиновники заявили, що, за словами учнів, школяр не хотів нікому нашкодити.

Нагадаємо, в освітніх установах окупованого Севастополя з наступного року почне працювати охорона. До таких вдій окупанти вдались через трагедію в коледжі у Керчі, що сталась 17 жовтня. Тоді підозрюваний у скоєнні злочину студент цього ж коледжу Владислав Росляков влаштував масову стрілянину та вибухи.



Внаслідок масового побоїща в Керчі загинула 21 людина, ще понад 50 осіб зазнали поранень. За фактом розстрілу та вибуху у коледжі в Керчі спершу відкрили справу про теракт, проте згодом перекваліфікували її на масове вбивство.