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      В России восьмиклассник принес в школу топор, ножи и канистру бензина

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      В России восьмиклассник принес в школу топор, ножи и канистру бензина, а потом выпил яд
      В России восьмиклассник принес в школу топор, ножи и канистру бензина, а потом выпил яд / Фото из открытых источников

      Ученик восьмого класса в сельской школе в Волгоградской области России 13 ноября пришел на занятия с топором, ножами и канистрой бензина. Когда мальчика отвели в кабинет директора, он в присутствии взрослых что-то съел, предположительно крысиный яд.

      Об этом сообщает "Медуза" со ссылкой на "РИА Новости".

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      Издание со ссылкой на источник сообщает, что парень выложил оружие на парту в классе. Когда же учителя отвели школьника в кабинет директора, там он в присутствии взрослых съел, вероятно, крысиный яд. Парня госпитализировали.

      В областной администрации сообщили, что учитель удалил опасные предметы. Районные чиновники заявили, что, по словам учеников, школьник не хотел никому навредить. Между тем в полиции считают, что парень хотел напугать одноклассников из-за возможного конфликта. Правоохранители проводят проверки и устанавливают обстоятельства происшествия.

      Напомним, в образовательных учреждениях оккупированного Севастополя со следующего года начнет работать охрана. К таким мерам оккупанты прибегли из-за трагедии в колледже в Керчи, которая произошла 17 октября. Тогда подозреваемый в совершении преступления студент этого же колледжа Владислав Росляков устроил массовую стрельбу и взрывы.

      В результате массового побоища в Керчи погиб 21 человек, еще более 50 человек получили ранения. По факту расстрела и взрыва в колледже в Керчи сначала открыли дело о теракте, однако впоследствии переквалифицировали его в массовое убийство.

       

      Теги: Новости России Оружие Дети и несовершеннолетние
      Источник: 24 Канал
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