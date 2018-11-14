В России восьмиклассник принес в школу топор, ножи и канистру бензина

Ученик восьмого класса в сельской школе в Волгоградской области России 13 ноября пришел на занятия с топором, ножами и канистрой бензина. Когда мальчика отвели в кабинет директора, он в присутствии взрослых что-то съел, предположительно крысиный яд.

Об этом сообщает "Медуза" со ссылкой на "РИА Новости".

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Издание со ссылкой на источник сообщает, что парень выложил оружие на парту в классе. Когда же учителя отвели школьника в кабинет директора, там он в присутствии взрослых съел, вероятно, крысиный яд. Парня госпитализировали.

В областной администрации сообщили, что учитель удалил опасные предметы. Районные чиновники заявили, что, по словам учеников, школьник не хотел никому навредить. Между тем в полиции считают, что парень хотел напугать одноклассников из-за возможного конфликта. Правоохранители проводят проверки и устанавливают обстоятельства происшествия.

Напомним, в образовательных учреждениях оккупированного Севастополя со следующего года начнет работать охрана. К таким мерам оккупанты прибегли из-за трагедии в колледже в Керчи, которая произошла 17 октября. Тогда подозреваемый в совершении преступления студент этого же колледжа Владислав Росляков устроил массовую стрельбу и взрывы.



В результате массового побоища в Керчи погиб 21 человек, еще более 50 человек получили ранения. По факту расстрела и взрыва в колледже в Керчи сначала открыли дело о теракте, однако впоследствии переквалифицировали его в массовое убийство.