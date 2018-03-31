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Древний украинский символ хотят внести в наследие ЮНЕСКО

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Украинскую писанку хотят внести в наследие ЮНЕСКО
Украинскую писанку хотят внести в наследие ЮНЕСКО / we.org.ua

Обращение в Министерство образования и науки об инициировании внесения украинской писанки в список всемирного нематериального наследия ЮНЕСКО, подготовили мастера студии росписи писанок "Життедай", что в Черновцах.

Об этом сообщила руководитель студии писанкарства Галина Абрамюк, пишет Укринформ.

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Мастера убеждены, что предоставление статуса всемирного нематериального наследия украинской народной декоративно-орнаментальной росписи и внесение писанки в перечень всемирного наследия ЮНЕСКО обеспечит сохранение, популяризацию и передачу будущим поколениям одной из самых ценных разновидностей украинской декоративной росписи.

Теги: Новости Украины Новости Черновцов паска ЮНЕСКО
Источник: 24 Канал
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