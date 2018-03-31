Древний украинский символ хотят внести в наследие ЮНЕСКО

Обращение в Министерство образования и науки об инициировании внесения украинской писанки в список всемирного нематериального наследия ЮНЕСКО, подготовили мастера студии росписи писанок "Життедай", что в Черновцах.

Об этом сообщила руководитель студии писанкарства Галина Абрамюк, пишет Укринформ. Читайте также: Как покрасить крашанки: 9 интересных идей для окрашивания натуральными красителями (Инфографика) Мастера убеждены, что предоставление статуса всемирного нематериального наследия украинской народной декоративно-орнаментальной росписи и внесение писанки в перечень всемирного наследия ЮНЕСКО обеспечит сохранение, популяризацию и передачу будущим поколениям одной из самых ценных разновидностей украинской декоративной росписи.