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4G ВИДВОРЕННЯ РОСІЙСЬКИХ ДИПЛОМАТІВ НАЗАР ХОЛОДНИЦЬКИЙ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Прадавній український символ хочуть внести до спадщини ЮНЕСКО

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Українську писанку хочуть внести до спадщини ЮНЕСКО
Українську писанку хочуть внести до спадщини ЮНЕСКО / we.org.ua

Звернення до Міністерства освіти і науки щодо ініціювання внесення української писанки до переліку всесвітньої нематеріальної спадщини ЮНЕСКО, підготували майстрині студії писанкарства "Життєдай", що у Чернівцях.

Про це повідомила керівник студії писанкарства Галина Абрам’юк, пише Укрінформ.

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Майстрині переконані, що надання статусу всесвітньої нематеріальної спадщини українському народному декоративно-орнаментальному розпису і внесення писанки до переліку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО забезпечить збереження, популяризацію й передачу майбутнім поколінням одного із найцінніших різновидів українського декоративного розпису.

Теги: Новини України паска Новини Чернівців ЮНЕСКО
Джерело: 24 Канал
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