Прадавній український символ хочуть внести до спадщини ЮНЕСКО

Звернення до Міністерства освіти і науки щодо ініціювання внесення української писанки до переліку всесвітньої нематеріальної спадщини ЮНЕСКО, підготували майстрині студії писанкарства "Життєдай", що у Чернівцях.

Про це повідомила керівник студії писанкарства Галина Абрам’юк, пише Укрінформ. Читайте також: Як пофарбувати крашанки: 9 цікавих ідей для фарбування натуральними барвниками (Інфографіка) Майстрині переконані, що надання статусу всесвітньої нематеріальної спадщини українському народному декоративно-орнаментальному розпису і внесення писанки до переліку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО забезпечить збереження, популяризацію й передачу майбутнім поколінням одного із найцінніших різновидів українського декоративного розпису.