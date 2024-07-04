Благодаря оперативной реакции украинских военных, обнаружена и пресечена попытка проникновения семерых российских диверсантов. Заметим, что переодевание военных в гражданское запрещено Женевской конвенцией.

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Что известно о новой тактике россиян

По словам начальника группы взаимодействия со СМИ 1-го пограничного отряда Александра Даниленко, российские диверсионно-разведывательные группы в Харьковской области используют новую тактику – переодеваются в гражданскую одежду, чтобы ночью попытаться проникнуть на украинскую территорию.

Он рассказал, что один из таких инцидентов недавно произошел на одном из наблюдательных постов. Украинские военные обнаружили семь российских диверсантов, которые пытались проникнуть на украинскую территорию. После открытия огня со стороны украинских защитников враг был вынужден отступить.

Даниленко отметил, что практика переодевания военнослужащих в гражданское для выполнения боевых задач является грубым нарушением Женевской конвенции, однако россияне все равно продолжают использовать эту тактику.