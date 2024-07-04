Завдяки оперативній реакції українських військових, виявлено та зупинено спробу проникнення сімох російських диверсантів. Зауважимо, що перевдягання військових у цивільне заборонена Женевською конвенцією.

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Що відомо про нову тактику росіян

За словами начальника групи взаємодії зі ЗМІ 1-го прикордонного загону Олександра Даниленка, російські диверсійно-розвідувальні групи у Харківській області використовують нову тактику – переодягаються у цивільний одяг, щоб вночі спробувати проникнути на українську територію.

Він розповів, що один із таких інцидентів нещодавно стався на одному зі спостережних постів. Українські військові виявили сім російських диверсантів, які намагалися проникнути на українську територію. Після відкриття вогню з боку українських захисників ворог був змушений відступити.

Даниленко наголосив, що практика перевдягання військовослужбовців у цивільне для виконання бойових завдань є грубим порушенням Женевської конвенції, проте росіяни все одно продовжують використовувати цю тактику.