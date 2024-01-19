К этому выводу пришли после ознакомления с разными данными, связанными с этим воздушным судном. Если это правда, то Кремль получил мощную оплеуху, ведь над Красной площадью больше не пролетит А-50, которым так кичились оккупанты.
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Парадный самолет больше не полетит
Собственно, один из российских пабликов в телеграме опубликовал список лётчиков. Речь идет о тех, кто, вероятно, мог находиться на борту А-50У, сбитого над Азовским морем. Он толкает на мысль, что в ночь на 15 января сбили самолет, который принимал участие в параде к 75-летию победы во Второй мировой войне – в 2020 году.
Обратите внимание на сам список. В нем можно увидеть командира самолета А-50У Вячеслава Левченко, а также еще пять членов экипажа. Канал "Досье шпиона" отмечает, что военных считают "пропавшими без вести". Более того, сам список – неполный.
Отметим, что этот перечень также перепечатал у себя частный ивановский канал "Барс". Собственно, в Иванове и расположен аэродром, который являлся местом базирования самолета А-50У.
И в 2020 году местные СМИ кичились тем, что самолет под командованием Левченко участвовал в параде. Тогда писали, что экипаж А-50У состоит из пяти членов летного состава и десяти операторов второй кабины.
Собственно, Вячеслава Левченко вспоминает и диктор, комментировавший пролет А-50У над Красной площадью.
Сбитый А-50У мог пролетать над Красной площадью на параде победы: смотрите видео
Интересно, что автор "Досье шпиона" отметил, что А-50У познакомился с Азовским морем благодаря ЗРК Patriot. В то же время "уткой" назвал версию о якобы ошибке российской системы ПВО. Говорит, что она направлена на русских лётчиков.
И здесь есть логика. Таким образом пытаются убедить пилотов, что выполнять задачи безопасно по-прежнему. А случай с А-50У, уверяют в байках, – только ошибка оператора системы ПВО.
А-50 попал в ловушку
- Том Купер, написавший немало книг о советских и российских военных самолетах, высказал любопытное предположение. Он считает, что украинские радары и ракетчики буквально заманили в ловушку экипажи А-50 и Ил-22.
- Военные Воздушных сил ВСУ могли устроить ловушку для врага тогда, когда наши самолеты, вероятно, бомбардировщики Су-24, атаковали объекты России на полуострове Крым.
- Таким образом они могли подавить наземное радиолокационное покрытие. Уцелевшие ракетные батареи в Крыму стали частично "слепыми". В частности, на севере, где местность помогла замаскировать приближение наших самолетов, дронов и ракет.
- По словам Купера, российские командиры сделали очевидную, но глупую вещь. Они приказали одному из немногих самолетов с радиолокаторами А-50, которые, как правило, летают далеко на юг над Азовским морем, двигаться на север. Таким образом удалось расширить радиолокационное покрытие большей части полуострова. И этим воспользовались наши военные.