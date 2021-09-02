Говорится о доме, где 27 августа 2019 года произошел обвал и погибли люди. Об этом рассказали в Дрогобычском городском совете.

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В Дрогобыче демонтируют дом, где погибли 8 человек

Местная власть сообщила, что 27 августа исполнилось 2 года с момента трагедии на Грушевского 101/1. Там из-за обвала одного из подъездов погибли восемь человек, среди которых ребенок.

Здание признали аварийным. Ходатайством местной власти, из государственного фонда Кабмина весной 2020 года направлено в Дрогобыч 40 миллионов 727 тысяч гривен на покупку новых домов для жителей Грушевского 101/1,

– говорится в сообщении.

Власть закупила 59 квартир. Вместе с тем вскоре здание разберут. Ведь раньше этого не могли сделать потому, что на него был наложен арест и продолжались следственные действия, чтобы выяснить причину завала.

В июне арест сняли. И теперь активно ищут организацию, или специалистов, которые в ближайшее время разберут здание,

– рассказали в горсовете.

Коротко об обвале дома в Дрогобыче