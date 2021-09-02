Мовиться про будинок, де 27 серпня 2019 року стався обвал житлової будівлі. Про це розповіли у Дрогобицькій міській раді.

До теми Руїни стояли 2 роки: у Дрогобичі обвалилася частина будинку, в якому загинули 8 людей

У Дрогобичі демонтують будинок, де загинули 8 людей

Місцева влада повідомила, що 27 серпня виповнилося 2 роки із часу трагедії на Грушевського 101/1. Там через обвал одного із під’їздів загинули вісім людей, серед яких дитина.

Будівлю визнали аварійною. Клопотанням місцевої влади, із державного фонду Кабміну навесні 2020 року скерував у Дрогобич 40 мільйонів 727 тисяч гривень на купівлю нових осель для мешканців Грушевського 101/1,

– мовиться у повідомленні.

Влада закупила 59 квартир. Натомість незабаром будівлю розберуть. Адже раніше цього не могли зробити тому, що на неї був накладений арешт та тривали слідчі дії, щоб з'ясовувати причину завалу.

У червні арешт зняли. Тож тепер активно шукають організацію, або фахівців, які в найближчий час розберуть будівлю,

– розповіли в міськраді.

Коротко про обвал будинку в Дрогобичі