Мовиться про будинок, де 27 серпня 2019 року стався обвал житлової будівлі. Про це розповіли у Дрогобицькій міській раді.
До теми Руїни стояли 2 роки: у Дрогобичі обвалилася частина будинку, в якому загинули 8 людей
У Дрогобичі демонтують будинок, де загинули 8 людей
Місцева влада повідомила, що 27 серпня виповнилося 2 роки із часу трагедії на Грушевського 101/1. Там через обвал одного із під’їздів загинули вісім людей, серед яких дитина.
Будівлю визнали аварійною. Клопотанням місцевої влади, із державного фонду Кабміну навесні 2020 року скерував у Дрогобич 40 мільйонів 727 тисяч гривень на купівлю нових осель для мешканців Грушевського 101/1,
– мовиться у повідомленні.
Влада закупила 59 квартир. Натомість незабаром будівлю розберуть. Адже раніше цього не могли зробити тому, що на неї був накладений арешт та тривали слідчі дії, щоб з'ясовувати причину завалу.
У червні арешт зняли. Тож тепер активно шукають організацію, або фахівців, які в найближчий час розберуть будівлю,
– розповіли в міськраді.
Коротко про обвал будинку в Дрогобичі
- 28 серпня 2019 року орієнтовно о 3 ночі у Дрогобичі обвалився будинок. Обвал трапився на частині 4-поверхового будинку та зруйнував 13 квартир.
- Внаслідок трагедії загинули 8 людей. Версію вибуху газу одразу відкинули, адже шибки у сусідніх квартирах цілі.
- Мешканці відверто зізнавалися, що їхній будинок був у недбалому стані, що вже пішли тріщини стінами.
- Департамент міського господарства Дрогобицької міської ради повідомив, що обвал стався через руйнування середньої несучої стіни підвалу. Детальніше про трагедію читайте тут.