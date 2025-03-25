Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Федорова в телеграмме.
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Дрон "Катран"
Дрон "Катран" от участников Brave1 уничтожает цели в море, на земле и в воздухе. Михаил Федоров отметил, что данные об операциях с участием дроном "Катран" засекречены.
"Катран" – высокотехнологичная разработка от украинской военной компании Military Armored Company HUB. Информация о миссии с этим дроном засекречена, но он стал настоящим геймченджером на море,
– указал Федоров.
По словам министра, дрон оснащен торпедами, миниганом, пулеметом, ПЗРК и другим оружием.
Он также спокойно может преодолевать расстояния более чем 1 000 километров, выполняет ударные и разведывательные операции.
Кроме того, дрон "Катран" многофункциональный – эффективно уничтожает морские, наземные и воздушные цели. Для него не надо отдельный РЭБ, он имеет встроенную систему для автоматического распознавания угроз и отстрела ловушек.
Это супертехнология, которая задает новый стандарт ведения войны. Горжусь украинским разработчиками из кластера Brave1 – вы создаете уникальные технологии не только для Украины, но и для мира,
– резюмировал министр цифровой трансформации.
Федоров также показал короткое видео с визуализацией дрона.
Визуализация дрона "Катран": смотрите видео