Подробнее об этом 24 Каналу рассказал командир экипажа БПЛА "Кара небесная" 4-й бригады "Рубеж" Андрей Отченаш. По его словам, Россия проигрывает Украине в качестве беспилотников.

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Что способствовало развитию профессионализма пилотов БПЛА

Военный рассказал, что россияне быстро развиваются в области дронов, делая это направление приоритетным. Россия имеет большое количество различных типов беспилотных авиационных комплексов – от беспилотников для оперативной разведки, работающих на линии фронта определенного подразделения, до дронов на оптоволокне, FPV, "Ланцет", "Куб" и другие.

На самом деле их очень много. Противник активно развивается в этом направлении и пытается улучшить качество своих беспилотных комплексов,

– отметил Андрей Отченаш.

По количеству дронов, у россиян с этим нет проблем, поскольку есть партнеры, которые поставляют большое количество деталей для их сборки. Однако вопрос качества, в частности уровень подготовки пилотов, остается интересным.

Дрон на оптоволокне FPV-дрон, у которого сигналы управления, телеметрия и видеосигнал передаются с помощью кабеля оптоволокна.

Существуют профессиональные подразделения, которые работают с дронами на высоком уровне, и их профессионализм стоит признавать. В то же время есть и стандартные подразделения регулярных войск, где пилоты имеют значительно меньшую квалификацию.

Если сравнивать механизированные части Сил обороны Украины и российских войск, украинские пилоты работают на голову лучше, качественнее,

– подчеркнул командир экипажа БПЛА.

В Украине был период, когда количество дронов было ограничено, и военные были вынуждены экономно использовать каждый из них. Поэтому коэффициент полезного действия был критически важен, что способствовало развитию профессионализма украинских пилотов.