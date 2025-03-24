Детальніше про це 24 Каналу розповів командир екіпажу БпЛА "Кара небесна" 4-ї бригади "Рубіж" Андрій Отченаш. За його словами, Росія програє Україні в якості безпілотників.

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Що сприяло розвитку професіоналізму пілотів БпЛА

Військовий розповів, що росіяни швидко розвиваються в галузі дронів, роблячи цей напрямок пріоритетним. Росія має велику кількість різних типів безпілотних авіаційних комплексів – від безпілотників для оперативної розвідки, що працюють на лінії фронту певного підрозділу, до дронів на оптоволокні, FPV, "Ланцет", "Куб" та інші.

Насправді їх дуже багато. Противник активно розвивається в цьому напрямку і намагається покращити якість своїх безпілотних комплексів,

– зазначив Андрій Отченаш.

Щодо кількості дронів, у росіян з цим немає проблем, оскільки є партнери, які постачають велику кількість деталей для їх складання. Проте питання якості, зокрема рівень підготовки пілотів, залишається цікавим.

Дрон на оптоволокні FPV-дрон, у якого сигнали керування, телеметрія і відеосигнал передаються за допомогою кабелю оптоволокна.

Існують професійні підрозділи, які працюють з дронами на високому рівні, і їх професіоналізм варто визнавати. Водночас є й стандартні підрозділи регулярних військ, де пілоти мають значно меншу кваліфікацію.

Якщо порівнювати механізовані частини Сил оборони України та російських військ, українські пілоти працюють на голову краще, якісніше,

– підкреслив командир екіпажу БпЛА.

В України був період, коли кількість дронів була обмежена, і військові були змушені економно використовувати кожен з них. Тому коефіцієнт корисної дії був критично важливий, що сприяло розвитку професіоналізму українських пілотів.