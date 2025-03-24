Бизнесмен заявил, что рядом с украинскими дронами чувствовал себя как Джеймс Бонд. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на текст Лорда Эшкрофта для Express.

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Россия отстает от украинцев в производстве дронов

Экскурсию для Майкла Эшкрофта провели начальник 9-го отдела Главного управления разведки "Борец" и председатель правления ведущей украинской компании по производству беспилотников "Сергей". Только недавно, 11 марта, 337 дронов атаковали Москву – напомнил бизнесмен.

Первым, что увидел Лорд Эшкрофт, был беспилотник Beaver UJ-26 с дальностью почти 1000 километров. Именно эту модель впервые использовали для удара по Москве менее двух лет назад. В то время Кремль считал, что зона действия украинских беспилотников значительно меньше, поэтому эта атака вызвала беспокойство в столице России.

Совсем недавно прошла успешная атака на российскую радиолокационную станцию, которую использовали для идентификации украинских ракетных установок. Также в течение последних месяцев беспилотники использовали для удара, который повредил три вражеских корабля с крылатыми ракетами в Каспийском море и Приморско-ахтарский аэродром в России, который использовали для запуска "Шахедов" против Украины.

Борец рассказал о преимуществах беспилотников Beaver: они имеют размах крыльев примерно 5 метров и их трудно сбить, потому что они летают низко и быстро двигаются.

Обратите внимание! Лорд Эшкрофт напомнил, что в начале полномасштабного вторжения в феврале 2022 года Украина имела только два разведывательных беспилотника, оснащенные камерами, а не боеголовками.

Бизнесмен напомнил, что Россия также совершенствует свои технологии беспилотников. Кремль нанес мощные удары по Украине через несколько часов после того, как Киев заявил о готовности к прекращению огня после переговоров с США. Однако Борец заметил, что в целом Россия отстает от украинцев на три-четыре месяца. Производственный цикл меняется и модернизируется каждые полгода, нужны постоянные инновации.

Что известно о морских дронах

Борец рассказал Лорду Эшкрофту, что его бригаду оснастили морскими беспилотниками с ракетами малой дальности R73. Еще в декабре прошлого года их использовали для уничтожения двух российских вертолетов Mi-8 над Черным морем и для повреждения другого военного вертолета Ka-26.

Этот прорыв означает, что вражеские вертолеты больше не летают над Черным морем и это помогает поддерживать зерновой коридор,

– сказал Борец

Он добавил, что их цель сейчас заключается в том, чтобы оснастить морские беспилотники ракетами, которые способны сбивать российские истребители.