Как ранее выяснилось, это был украинский морской дрон Magura V5. Вероятно, он получил новую модернизацию, чтобы эффективнее поражать вражеские цели.

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На дроне Magura V5 заметили зенитные ракеты

Российские СМИ обнародовали видео, на котором видно, как украинский морской дрон выполняет маневры, чтобы уклониться от огня из российского вертолета Ка-29. На кадрах журналисты заметили на морском дроне надстройку, что по своим контурам напоминает советскую зенитную ракету Р-73.



Морской украинский дрон, которым поразили катер россиян, содержал зенитные установки / Фото "Милитарного"

Что известно о ракете Р-73 Р-73 – это авиационная ракета ближнего радиуса класса "воздух – воздух". Однако ее можно запускать и с наземных установок. Для ее наведения не нужен радар или другие системы, ведь она оснащена собственной тепловой головкой самонаведения.

Эту ракету на борту беспилотника можно отличить от аналогичной, но более ранней Р-60 по специфической форме хвостового оперения.

В мире существует много операторов этого типа управляемых ракет. Кроме того, большое количество авиационных ракет находится на вооружении Воздушных Сил ВС Украины, а изготовлены они были в 1980-х годах.

Журналисты "Милитарного" заметили, что пусковая установка имеет направляющие для двух ракет. С высокой вероятностью, она стабилизирована для компенсации морской качки и является поворотной. Вероятно, для захвата цели используется головка самонаведения самой ракеты.

Россияне также обнародовали фотографию, сделанную с вертолета, на которой видно, что одна ракета явно отсутствует. Беспилотник, о котором говорится, якобы пытался запустить ракету по российскому вертолету Ми-8, но не смог попасть.

На кадрах также видно, что носителем ракет стал модернизированный беспилотник Magura V5. Стоит заметить, что российским военным удалось нанести критические поражения дрону на видео, в результате чего произошел мощный взрыв.



Россиянам удалось поразить украинский дрон 6 мая в Черном море / Фото "Милитарного"

Учитывая это, журналисты сделали вывод, что "зенитные морские дроны" продолжают нести боевую часть и могут поражать корабли противника.

Обратите внимание! По данным источников 24 Канала, в ночь на 6 мая Главное управление разведки Минобороны использовало морской дрон Magura V5, чтобы поразить российский штурмовой катер. Это произошло в районе бухты Узкая в Крыму.