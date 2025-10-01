30 сентября в Великом Ленцке, что в Польше, нашли неидентифицированный летательный объект. Инцидент расследуют правоохранители.

Около 15:00 в местную полицию поступило сообщение о том, что в Великом Ленцке посреди кукурузного поля оператор комбайна заметил объект, похожий на дрон, передает 24 Канал с ссылкой на "Польское радио".

Что известно о дроне, найденном в поле?

Отмечается, что военная полиция проводит соответствующие мероприятия на месте обнаружения неопознанного воздушного объекта.

Пока не сообщается, это новый объект, или один из тех, что пересекли границу и вошли в воздушное пространство Польши ночью с 9 на 10 сентября.

Напомним, что ночью 10 сентября Россия осуществила очередную массированную атаку на Украину. Тогда почти 20 дронов пересекли воздушное пространство Польши. Страна была вынуждена сбивать вражеские беспилотники. Позже оказалось, что они не несли взрывчатки.

Глава МИД Польши Радослав Сикорский заверил, что если бы дроны вызвали жертвы среди людей, то реакция на инцидент была бы гораздо более жесткой. В Варшаве уверены, что залет дронов – не случайный. Это провокация россиян.

Позже Владимир Зеленский рассказал, что на самом деле на Польшу летело 92 дрона. Большинство сбила украинская ПВО.

Последние провокации с дронами в Европе