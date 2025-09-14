По запросу Польши НАТО активировало статью 4. Она позволяет консультироваться с союзниками, когда территориальная целостность или безопасность государства-члена под угрозой, одновременно не предусматривает автоматического военного ответа, передает 24 Канал со ссылкой на The Guardian.
При каком условии реакция Польши на атаку России была бы более жесткой?
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что польский ответ был бы "гораздо жестче", если бы во время атаки 10 сентября погибли или пострадали люди. В то же время он не уточнил, к каким именно действиям прибегла бы его страна.
"С таким агрессором и лжецом, как Путин, работает только сильнейшее давление в ответ", – сказал Сикорский.
Ранее Сикорский отверг предположение Дональда Трампа, что вторжение российских дронов в Польшу могло быть ошибочным, объяснив, что беспилотников было слишком много. "Можно поверить, что один-два собьются с курса, но 19 ошибок за одну ночь, в течение семи часов – извините, я в это не верю", – заявил министр.
Также глава польского МИДа предложил союзникам по НАТО и ЕС рассмотреть возможность уничтожения российских дронов и ракет непосредственно над Украиной.
Напомним, что в России отрицают атаку. Там сказали, что, мол, надо доказать, что в Польшу залетели именно российские дроны.
Что известно об атаке дронов на Польшу?
- 10 сентября ночью во время массированной атаки на Украину ряд дронов залетел в Польшу. Страна вместе с союзниками была вынуждена сбивать беспилотники.
- СМИ предполагают, что целью атаки могла стать база НАТО, а также логистический центр в аэропорту "Жешув – Ясенка".
- Тем временем реакция Дональда Трампа на вторжение российских дронов в Польшу вызвала беспокойство в Европе. Она усилила сомнения союзников в готовности США защищать партнеров по НАТО.