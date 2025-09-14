За запитом Польщі НАТО активувало статтю 4. Вона дозволяє консультуватися із союзниками, коли територіальна цілісність або безпека держави-члена під загрозою, водночас не передбачає автоматичної військової відповіді, передає 24 Канал із посиланням на The Guardian.

За якої умови реакція Польщі на атаку Росії була б жорсткішою?

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що польська відповідь була б "набагато жорсткішою", якби під час атаки 10 вересня загинули чи постраждали люди. Водночас він не уточнив, до яких саме дій вдалася б його країна.

"З таким агресором і брехуном, як Путін, працює лише найсильніший тиск у відповідь", – сказав Сікорський.

Раніше Сікорський відкинув припущення Дональда Трампа, що вторгнення російських дронів до Польщі могло бути помилковим, пояснивши, що безпілотників було занадто багато. "Можна повірити, що один-два зіб'ються з курсу, але 19 помилок за одну ніч, протягом семи годин – вибачте, я в це не вірю", – заявив міністр.

Також очільник польського МЗС запропонував союзникам по НАТО і ЄС розглянути можливість знищення російських дронів і ракет безпосередньо над Україною.

Нагадаємо, що у Росії заперечили атаку. Там сказали, що, мовляв, треба довести, що до Польщі залетіли саме російські дрони.

Що відомо про атаку дронів на Польщу?