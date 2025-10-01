30 вересня у Великому Ленцьку, що у Польщі, знайшли неідентифікований літальний об'єкт. Інцидент розслідують правоохоронці.

Близько 15:00 до місцевої поліції надійшло повідомлення про те, що у Великому Ленцьку посеред кукурудзяного поля оператор комбайна помітив об'єкт, схожий на дрон, передає 24 Канал із посиланням на "Польське радіо".

Що відомо про дрон, знайдений у полі?

Зазначається, що військова поліція проводить відповідні заходи на місці виявлення невпізнаного повітряного об'єкта.

Наразі не повідомляється, чи це новий об'єкт, чи один із тих, що перетнули кордон і увійшли в повітряний простір Польщі вночі з 9 на 10 вересня.

Нагадаємо, що уночі 10 вересня Росія здійснила чергову масовану атаку на Україну. Тоді майже 20 дронів перетнули повітряний простір Польщі. Країна була змушена збивати ворожі безпілотники. Пізніше виявилося, що вони не несли вибухівки.

Очільник МЗС Польщі Радослав Сікорський запевнив, що якби дрони спричинили жертви серед людей, то реакція на інцидент була б набагато жорсткішою. У Варшаві впевнені, що заліт дронів – не випадковий. Це провокація росіян.

Пізніше Володимир Зеленський розповів, що насправді на Польщу летіло 92 дрони. Більшість збила українська ППО.

Останні провокації із дронами у Європі