Согласно заявлению Министерства обороны Молдовы, военные зафиксировали несанкционированный полет БПЛА в 15:49 во время массированной атаки России по регионам Украины.

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Что известно о БПЛА в Молдове

Российский дрон сначала летел со стороны села Гребеники Одесской области в направлении города Тирасполя. Затем он покинул пределы страны в сторону украинского села Славяносербка.

Однако уже в 16:02 этот же беспилотник вновь вторгся в воздушное пространство страны. Чуть позже система наблюдения обнаружила еще один дрон типа "Шахед", который летел с юга непосредственно в сторону района Ботаника в Кишиневе.

Российский БПЛА в Молдове: смотрите видео

В связи с серьезной угрозой безопасности в 16:27 молдавские власти приняли решение ввести временные ограничения на использование всего воздушного пространства республики.

Это не первый случай нарушения суверенитета Молдовы во время российских обстрелов Украины. Например, 11 ноября национальная система мониторинга зафиксировала пролет двух российских крылатых ракет "Бандероль", а уже на следующий день в Штефан-Водском районе среди виноградников были обнаружены обломки.

Российский БПЛА в Молдове: смотрите видео

Напомним также, что Россия высылает дипломата Молдовы после скандала с беспилотником и взрывчаткой. Тогда аппарат упал недалеко от жилого дома в селе Киштельница, что привело к выдворению сотрудника российского посольства из Кишинева.