Згідно із заявою Міністерства оборони Молдови, несанкціонований політ БпЛА військові зафіксували о 15:49 під час масованої атаки Росії по регіонах України.

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Що відомо про БпЛА у Молдові

Російський дрон спершу летів із боку села Гребеники Одеської області в напрямку міста Тирасполя. Згодом він залишив межі країни в бік українського села Слов'яносербка.

Утім, уже о 16:02 цей самий безпілотник повторно залетів у повітряний простір країни. Трохи згодом система спостереження виявила ще один дрон типу "Шахед", який летів із південного напрямку безпосередньо в бік району Ботаніка в Кишиневі.

Російський БпЛА у Молдові: дивіться відео

Через серйозну загрозу безпеці о 16:27 молдовська влада ухвалила рішення ввести тимчасові обмеження на використання всього повітряного простору республіки.

Це не перший випадок порушення суверенітету Молдови під час російських обстрілів України. До прикладу, 11 листопада національна система моніторингу зафіксувала проліт двох російських крилатих ракет "Бандероль", а вже наступного дня у Штефан-Водському районі серед виноградників знайшли уламки.

Російський БпЛА у Молдові: дивіться відео

Нагадаємо також, що Росія висилає дипломата Молдови після скандалу з безпілотником і вибухівкою. Тоді апарат упав неподалік житлового будинку в селі Кіштельниця, що спричинило видворення співробітника російського посольства з Кишинева.