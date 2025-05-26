Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Общественное.

Смотрите также "Каждый заезд в Покровск – это лотерея": как живет город (почти) на линии боевого соприкосновения

Женщина передала средства на дрон, чтобы хоть кому-то он спас папу

Дочь женщины, волонтер Татьяна Скицко, рассказала, что ее мать очень озабочена ситуацией на фронте и переживает за украинских бойцов, ведь и сама во время Второй мировой войны потеряла отца.

Собирали деньги на дроны, и я делилась этим дома, говорила: "Нам еще не хватает". Потому что мы все так по десять штук передаем. Говорю: "Еще немножко, еще один и мы бы уже "десятку" закрыли". Мама себе что-то раздумала. Потом смотрю – она из-под подушки вытаскивает свой оберемочок – закрученный платок, в который она себе складывает пенсию. Говорит мне: "Я тебе дам, детка, на один дрон. Хоть кому-то спасет папу",

– рассказывает волонтерка.

Татьяна Скицко отметила, несмотря на то, что мама трудно собирает эти деньги и ей приходится покупать дорогие лекарства, она все же решила помочь армии.

По словам женщины, ее мать была очень рада. Однако, когда она принесла домой дрон, для Мария удивилась. Татьяна вспоминает, что пенсионерка спросила, ли это оружие – на что волонтерка ответила утвердительно.

А мама мне: "Да где когда-то такое было? Когда-то были гверы (ружья – 24 Канал)". Говорю ей: да, когда-то были гверы, а теперь – совсем иначе. Мама переживает тем очень. Говорит: "Дай, Боже, чтобы я дождалась той победы",

– рассказывает она.

В то же время Татьяна Скицко рассказала, что с начала 2025 года волонтеры общественной организации "Лига украинских женщин" передали на фронт 95 беспилотников. В 2024 – 234 дронов.

Добавим, в конце 2023 года мы рассказывали о 82-летней Евдокии Быкук из Прикарпатья, которая купила дрон для бойцов на Авдеевском направлении. Она передала почти 20 тысяч гривен из собственных сбережений.