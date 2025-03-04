Покровск – когда-то логистический хаб украинских войск в Донецкой области, а сегодня – эпицентр ожесточенной битвы. На Покровское направление приходится треть всех вражеских атак на фронте. Враг за несколько месяцев вплотную подошел под окраины города и сейчас пытается окружить его.

Приближение российских войск в августе 2024 года ухудшило ситуацию в городе. Сотни тысяч жителей Покровска были вынуждены уехать из родных домов. Вместе с ними – те, кто нашел в свое время в Покровске новый дом.

В городе до сих пор остаются люди, работают несколько магазинов. Последнее отделение Новой почты недавно окончательно остановило свою работу. Покровск под постоянными обстрелами.

Как в таких условиях живет город – рассказывает 24 Канал.

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Внимание международной прессы уже несколько месяцев приковано к городу Покровск. Разрушенные дома, 10% местных жителей, которые остались – из почти 60-тысячного города, который когда-то был образцом размеренной и почти спокойной жизни. Постоянные атаки от россиян, которые бьют по населенному пункту и уверенно, но медленно продвигаются вперед, изменили судьбы тысяч украинцев.

Но в последние дни февраля к этому восточному городу – и украинцы, и зарубежные аналитики, пристально присматриваются с надеждой: на Покровском направлении Силы обороны взяли под контроль населенный пункт Котлино.

Занятие этого села позволило бы оккупантам выйти на трассу Покровск – Днепр, поэтому на его захват в свое время враг бросил значительные силы. Десантники совместно со смежными подразделениями Сил обороны не позволили захватчикам закрепиться в Котлино и выбили оккупантов за пределы села,

– сообщили 26 февраля в ОСГВ Хортица.

Между тем аналитик Forbes Дэвид Акс пишет, что украинские дроны спасают город, душат российские линии снабжения: "Украинские беспилотники не только наносят ущерб войскам на передовой, но и летают километрами за линию фронта, чтобы охотиться на российские грузовики, направляющиеся по дорогам в Покровск. Эти беспилотники превратили важную российскую логистическую магистраль – дорогу Очеретино – Прогресс, – в кладбище российских грузовиков, микроавтобусов, легковых автомобилей и вездеходов".

Проблеск надежды на самом деле означает огромные усилия Сил обороны Украины, которые продолжают защищать Покровск после того, как упала Авдеевка.

Покровск сейчас: смотрите видео

Это история о красивом городе, где еще в 2024 году праздновали День Независимости несмотря на то, что издалека раздавались взрывы. Люди "жили жизнь" до последнего – пока оккупанты не подобрались к Покровску вплотную, пытаясь уничтожить его.

Эту историю рассказывает волонтер и основательница БФ "Ангелы Донбасса" Яна Статная, которая поддерживает украинские Силы обороны еще с 2014 года.

"Еще одни проклятые сутки": жизнь в Покровске сейчас

"Каждый день начинается с того, что мы говорим: прошли еще одни проклятые сутки на Покровском направлении и вообще в городе Покровск. Здесь для нас уже стали привычными фразы, что это был сложный день, сложная ночь, сложное утро. Я уже даже иногда не пишу и не говорю, что было громко, потому что это уже и так по умолчанию, – рассказывает Яна Статная. – Я вспоминаю Покровск в период июня – июля, даже еще август, когда там была жизнь, можно было спокойно ездить, куда хочешь ходить, где хочешь отдохнуть, просто пожить жизнь, как это делали другие люди. Отдыхали, гуляли, работали".

Разрушения в Покровске / Фото Яны Статной

Яна вспоминает: вокруг было много людей. Дети играли, ходили в парк, кто-то ловил рыбу, кто-то устраивал барбекю – например, на День Независимости 2024. Хотя тогда в городе уже было довольно громко и слышно, как прилетает на Гродовку.

В парке были тренажеры – там, я помню, подростки занимались. Поле было баскетбольное, футбольное...Ты себе думаешь: "ноль" за 14 километров, а дети еще играют в футбол. В принципе, почему бы им тогда было не играть в футбол? И вот я для себя поняла, что Покровску надо было пользоваться моментом. Надо было куда-то ходить, увидеть что-то, просто отдохнуть, с кем-то встретиться,

– вспоминает Яна.

Она родом из Буковины, но говорит, что галерея телефона в основном состоит из фотографий восточных городов и сел. Есть немало мест, где побывать уже не удастся: они разрушены оккупантами.

"Каждый заезд в Покровск – это, если честно и откровенно сказать, – лотерея. Ты никогда не можешь быть уверен на 100%, что заедешь и все сделаешь, что запланировал. В идеале желательно заезжать при определенных погодных условиях. Например, в туман. И тогда меньше "крылья" их (россиян – 24 Канал) летают, фиксируют. А вот на артиллерию и на авиабомбы это не влияет... Донимают и всех терроризируют. Это просто какой-то трэш. Нигде я такого не видела. Когда была битва за Бахмут, тоже такая тяжелая и кровавая, тогда не было еще так развито (FPV-дроны – 24 Канал). В период, когда началась оборона Авдеевки, дроны-камикадзе россияне начали активно применять. Часто вижу, пишут такое словосочетание – "сафари" на гражданских. Оно звучит очень ужасно и очень жестоко, но описывает действительно тот ужас, что происходит... Даже просто на улицах. Там есть улица Прокофьева – мы ездили туда миллион раз. И вот недавно человек, который ехал в Доброполье, к сожалению, не доехал – по его машине попал FPV. Тоже освещали историю, что россияне ударили по машине, где гражданские были, на машине писали "люди". Там и раненые были, и погибшие. Ну, это один факт, который осветили. А таких историй очень много, буквально каждый день появляются. И в Покровске, и в Мирнограде", – объясняет волонтер.

Яна говорит, что часто дроны захватчиков работают вплотную возле домов. Местные делились историями, что беспилотники залетали даже в квартиры. Активизация таких преступных действий россиян, говорит Яна, началась с декабря. Со стороны Павлограда оккупанты работают на оптоволокне – эти дроны невозможно заглушить РЭБами.

Центр Покровска после обстрела: смотрите видео

Местные пишут на машинах "люди", цепляют какие-то ткани или скотч – на куртки себе и на машины, чтобы можно было идентифицировать, что это гражданские. Ну, на ор*ов это все равно не действует. Они прицельно отрабатывают по мирным,

– рассказывает Яна.

Волонтеры и полиция продолжают эвакуацию людей из Покровска. По состоянию на конец февраля в городе остается более 6 500 местных.

Завезти гуманитарную помощь крайне сложно. Враг обстреливает все подъездные пути к городу,

– объясняет глава ОВА Вадим Филашкин.

Люди вынуждены покидать свои дома – несмотря на надежду на лучшее, неизвестность ежедневный труд.

Недавно в Покровске закрылось последнее отделение "Новой почты". Работники работали в сверхтяжелых условиях: за стеной из бетонных блоков, с забитыми окнами, на генераторах. Но люди обнимали друг друга, получали лекарства, продовольствие, генераторы.

Мы планировали закрыть отделение еще в декабре, но наши сотрудники умоляли нас не делать этого, ведь для покровчан мы оставались последней связью с цивилизацией. Поэтому до последнего оттягивали момент закрытия, а наши сотрудники были готовы работать и дальше,

– рассказал совладелец компании Владимир Поперешнюк.



"Новая почта" в Покровске была чем-то большим, чем просто почтовым отделением / Фото с фейсбук-страницы Владимира Поперешнюка

Теперь объятий на "Новой почте" нет. Как и самого отделения, которое питало город доставкой необходимого.

Память о городе, который все еще есть

Я часто вижу, что люди останавливаются в определенных местах, чтобы сделать фото. Фотографии – это хорошо, потому что я тоже считаю, что надо все снимать. Я стараюсь все, что только можно сфотографировать, чтобы оно у нас было,

– рассказывает Яна.

Больница в Покровске тоже работала до последнего, пока ее не разбомбили. Начальник Покровской ГВА Сергей Добряк говорит, что в городе сейчас есть главный врач и работает младший персонал, однако уже не в самой больнице, ведь ее разбили.

"Люди потеряли и место работы, и зарплату, и какую-то жизнь, которую они, несмотря на эту сложную ситуацию, продолжали. И несколько человек уже записались на эвакуацию... Ну вот они работали в больнице. Ну разве это плохо, что там работала больница? Медицинская помощь нужна в любом случае. Это фронтовой город. Он должен функционировать. Ну вот россияне "освободили" город Покровск от такой больницы. Даже разрушили родильное отделение. Хорошее было родильное отделение. И когда показывали разрушение, то многие люди мне писали, что, очень жаль. Писали: "у меня здесь ребенок родился", "здесь я родилась". Это часть историй жизни людей, которые в Покровске прожили с самого рождения вплоть до этого момента", – объясняет Яна.

Летом завирусилось видео – мол, такая сложная ситуация, а вы сажаете розы. Это было в тот период, когда обстановка уже была очень острой на направлении. В видео коммунальщики ухаживали за цветами. Эти растения, говорит Яна, посадили задолго до того, как линия боевого соприкосновения подошла слишком близко, но люди в соцсетях все равно начали возмущаться.

Ни для кого не секрет, что в городе была коммунальная служба и она работала. Это был июль – август. Я бы не хотела, чтобы этот город был похож на помойку – просто чтобы кому-то, кто за тысячу километров отсюда, было спокойно, что здесь грязно, захламлено. Даже в январе и в начале февраля еще из некоторых районов города вывозили мусор. И так было в других городах – работали, пока это было возможно. А как стало слишком трудно – люди сами разбирали все после обстрелов,

– говорит Яна.

Все работы проводились до полномасштабного вторжения, люди только ухаживали за уже созданным – как, например, парком "Юбилейный". Часто люди спрашивают, развивали ли этот парк за время большой войны. Однако, говорит волонтер, все большие работы и ремонты отложили в долгий ящик с началом полномасштабного вторжения. Люди просто заботились о том, что имели, даже если линия боевого столкновения приближалась.

Еще один памятник истории и образования, который пострадал от россиян, это Донецкий национальный технический университет:

Я не знаю, сколько раз туда прилетало. И я когда проезжаю мимо него, помню, какой он был красивый. В таком виде, что мы привыкли его видеть. И вокруг розы цвели. Это было очень так красиво и атмосферно. Ты приезжаешь и думаешь, будет ли здесь еще когда-то занятия, зайдут ли сюда студенты, абитуриенты, будет ли здесь проводиться учебный процесс,

– заключает Яна Статная.



Так теперь выглядит Донецкий технический университет / Фото Яны Статной

На улицах города есть много мертвых животных – особенно на трассах. Ночью они не освещаются, а ехать приходится быстро, поэтому четырехлапые могут попасть под колеса. Именно поэтому из Покровска эвакуируют не только людей, но и животных.

Наш район, Динас, улица Заводская. Там много котиков – пожалуй, больше двадцати. Ты приходишь, даешь одному кушать. Как только позвал, то все, они со всех сторон на тебя набегают. Я очень радуюсь, что есть люди, которые мне пишут, вот мы хотим прислать еду для котов... Покровск, если взять только его, то это очень большой город. Здесь 60 тысяч человек проживало. А Мирноград – 40 тысяч. И это агломерация – 100 тысяч человек. Соответственно, животных очень много есть. Поэтому я постоянно там делаю фото, видео, и выставляю. Возможно, это кого-то смотивирует взять котика. Мы можем передать или привезти, придумываем логистику,

– добавляет волонтерка.

Котики из Покровска ищут добрые руки: смотрите видео

И людей, и животных из города вывозят под звуки взрывов. Канонада для Покровска теперь не утихает ни на день, а спокойные дни остаются в памяти.

Как иду по улице, у меня в голове прокручивается воспоминание. Летняя улица – чистая, аккуратная, опрятная, тротуар красивый, дорога, мусорник. Никто ничего не сорит, все бросает в урну. Все по-европейски, демократично, все как должно быть, все как книжка пишет. А сейчас я вижу там грязную улицу, заброшенную, обстрелянную... И это очень грустно и тяжело видеть. Когда город живет, когда кто-то живет, работает, когда идет динамика. Ты видишь просто живой и красивый город. А сейчас ты видишь просто серый, заброшенный, побитый город,

– грустно вздыхает Яна.

Как помочь защитникам Покровска

Яна продолжает собирать деньги для Сил обороны Украины, для бойцов, что сейчас борются на Покровском направлении.

Мы вот сейчас общаемся, постоянно вспоминаем, что в это время, прошлого года, были очень тяжелые бои за Авдеевку. Было очень трудно. И, как часто писали, что, типа, "Да все, там заберут Авдеевку и дальше не пойдут. Они где-то там остановятся". Ну, к сожалению, этого не произошло. Они забрали Авдеевку. И пошли дальше,

– подытоживает волонтер.

Потребности у военных не изменились, добавляет Яна: "Как я говорю, это можно четырьмя словами охарактеризовать: дроны разведывательные, ударные, РЭБы и автомобили. Поэтому я это сгруппировала на две группы: то, что явно сохранит жизнь личного состава. И есть то, что сделает смерть врагам. Мы постоянно на это собираем, доставляем...Как мы это называем? Это доставка пиццы. Закупили, получили и прямо в руки доставили, передали. И оно уже сразу все готово. Пошло в работу".

Вы тоже можете присоединиться к постоянному сбору по реквизитам и помочь 110-й, 25-й, 14-й, 68-й, 93-й бригадам, а также подразделениям ССО, ЦСО (А), которых обеспечивает фонд БФ "Ангелы Донбасса", который основала Яна Статная.

Вы также можете забрать котика, если есть возможность, и подарить четырехлапым жителям Покровска лучшую жизнь.

Мифы, легенды, стереотипы, "русский мир"

Если посмотреть на фотографии от Яны, Покровск кажется красивым и тихим. До того, как отвратительный "русский мир" добрался вплотную к городу, там кипела жизнь.



Покровск без "русского мира" / Фото Яны Статной

Жизнь, которая кое-где была неизвестна для большого количества украинцев, которые не были на Востоке Украины до того, как началось полномасштабное вторжение и россияне стирали города и села с лица земли.

Я это слышу с 14-го года: "Да там нет ничего, там только насыпь, смог, загрязнение, терриконы, шахтеры, которые вечно недовольны". И "русский мир" – сами, мол, звали, так что так вам и надо. Я с этим борюсь еще с 2014-го года. Все, кто так говорит, они, видимо, не ездили дальше из своей области, из своего населенного пункта, потому что Донетчина - это бездонная, бескрайняя степь. Это просто невероятная красота. Иногда просто хочется там поехать в ту степь, лечь где-то среди тех степей, смотреть на тариконы, лежать там миллион часов, чтобы тебя никто не трогал. Там очень много полей, очень ресурсная земля. И вот ты так едешь, ну, разными местностями, и смотришь вокруг. Там рапс, там подсолнечник, там пшеница. И на фоне синего неба ты там посмотришь – слева, справа, спереди, сзади – везде тебя окружает Украина. Ну, даже сама природа из меня в прежнюю среду говорит о том, что Донетчина – это Украина,

– вспоминает Яна.



Террикон на Донбассе / Фото Яны Статной

Сейчас, говорит она, болезненно просматривать фотографии из Покровска, еще не уничтоженного войной. Однако город все еще борется и противостоит оккупантам – его продолжают защищать тысячи украинских бойцов.