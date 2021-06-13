На обнародованных кадрах видно, как один из оккупантов пытается помешать работе дрона. В ход пошли камни и палки, которые пророссийский боевик нашел на земле.

Важно Российские боевики хитростями выманивают украинских бойцов, чтобы сделать их мишенями

Пока неизвестно, в каком именно районе дрон украинских военных совершил облет. Но реакция оккупантов свидетельствует о том, что они не ожидали увидеть наш дрон.

Полет дрона наших военных над позициями пророссийских наемников только подтверждает, что их противовоздушная оборона состоит из обычных палок, камней, советских флагов и перепуганных боевиков,

– отметили в телеграм-канале.