Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на слова главнокомандующего ВС Литвы Раймундаса Вайкшнораса в интервью LRT.

К теме Российский "Шахед" летал возле Вильнюса: в сети показали видео

Почему "Гербера" могла на самом деле не залететь на территорию Литвы?

В понедельник, 28 июля, в сети появились сообщения, что российский дрон долетел до Вильнюса. По мнению министра обороны страны Довиле Шакалиене, он мог оказаться там из-за действия украинской РЭБ. Правоохранители приняли сообщение и не уточняли тип БпЛА.

Дрон, акустически похожий на "Шахед" или "Герберу", слышали жители приграничных с Беларусью городов Литвы. Его ищут на ближайшей территории, но до сих пор не нашли.

Из-за того, что обнаружить место падения БпЛА не удалось, глава войск Литвы подозревает, что дрон на самом деле не нарушал их воздушное пространство, а видео с ним сняли в Украине.

Однако правоохранители продолжают поиски и рассматривают различные версии. Не исключается, что тревога была фейковой.

Проводится опрос местных жителей, которые первыми что-то увидели или услышали и сообщили экстренным службам. По состоянию на сейчас выглядит так, что подавляющее большинство людей ничего не видели, а только слышали. То, что было снято и передано, также очень неоднозначное – подозреваем, что это было снято в Украине, – отметил Вайкшнорас.

Выяснилось, что люди видели только пятнышки в воздухе, которые трудно было различить. Хотя в соседней Беларуси могли летать российские дроны, но они могли не залетать в Литву, а в небе жители видели, вероятно, птиц.

Министр обороны Довиле Шакалиене поддержала позицию военных относительно того, что беспилотника могло на самом деле и не быть, ставя вопрос, куда он мог деться. Если же БпЛА действительно находится в Литве, то его обязательно найдут.

В связи с возможной опасностью нарушения воздушного пространства российскими дронами, Литва усилит ПВО на границах.