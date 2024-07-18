Командующий Сил беспилотных систем Вадим Сухаревский подчеркнул мощный рост темпов производства дронов в Украине. Так, только за два квартала 2024 года удалось поставить в войско в 6 раз больше БПЛА, чем за весь 2023 год.
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Кто лидирует: мы или враг
Сухаревский отметил, что украинцы превосходят россиян в маневре средствами. Мы имеем более 165 разработок различного вида, которые тестируются и используются на поле боя.
По количеству дронов мы точно не проигрываем, возможно, и выиграем,
– сказал командующий.
Напомним, что ранее представитель ГУР Андрей Юсов рассказал, что Украина далеко впереди России в морских дронах.
Разведчик отметил, что ни промышленный шпионаж, ни попытки скопировать не позволили агрессору приблизиться к развитию морских беспилотных систем, который имеет сейчас наше государство.
В ГУР также поделились, способен ли самый эффективный дрон в нынешней войне – Magura V5 – уничтожить Крымский мост.