Представитель ГУР Андрей Юсов в эфире телемарафона отметил, что противник пытается "скопировать" разработки Украины, но пока особого успеха достичь ему не удается, передает 24 Канал.

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Кража не помогла

По словам Юсова, известны факты, когда после каждой операции по применению морских дронов, враг собирает и изучает их остатки и обломки. Российские специалисты и себе пробуют воссоздать украинские БПЛА.

Впрочем, на сегодня можно констатировать, что ни промышленный шпионаж, ни попытки "повторить" не позволили агрессору приблизиться к развитию морских беспилотных систем, которое имеет сейчас Украина.

Украина значительно опережает государство – агрессора в этом вопросе,

– подчеркнул Юсов.

Отметим, что НАТО активно изучает применение дронов СБУ, которая полностью изменила представление о современной войне на море.