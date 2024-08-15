Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан рассказал 24 Каналу, что за операцией стоят многие структуры, в частности ГУР и СБУ. Благодаря этому удалось выполнить масштабную одномоментную атаку.

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Какова задача атаки по аэродромам

Для того, чтобы провести удар нужно было обезвредить систему ПВО противника. Маршруты и количество беспилотников были правильно выбраны, поэтому смогли выполнить боевую задачу.

БПЛА поразили 4 аэродрома в Воронежской, Курской и Нижегородской областях. На некоторых из них хранили самолеты Су-34, другие бомбардировщики и транспортные суда.

Есть подтверждение попаданий, но расшифровка спутниковых снимков займет определенное время. Несмотря на это можно надеяться, что на этих четырех аэродромах были поражены МиГ-31, Су-34, Су-25,

– отметил Роман Свитан.

Вполне вероятно, что теперь россияне отведут свои самолеты на дальнее расстояние. Сейчас они расположены на аэродромах в 200 – 300 километрах от территории Украины. Если их подвинут еще дальше на восток, то время подлета самолетов к нашим границам увеличится.

"Это означает, что количество полетов за день сократится, что приведет к уменьшению количества средств поражения, которые сбрасывают эти самолеты. Такова главная задача", – подчеркнул летчик-инструктор.