Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на росСМИ. Кроме того, атаку подтвердил и губернатор Белгородщины Вячеслав Гладков.
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Белгородскую область атаковали дроны
Гладков утверждает, что беспилотники атаковали Грайворонский округ на Белгородщине. Так, дроны повредили линию электропередачи. Сейчас без света остались жители нескольких населенных пунктов.
Речь идет о селах Гора-Подол, Глотово, Козинка, Новостройка-Первая, а также населенные пункты Безымянное и Новостройка-Вторая. Как утверждают местные власти, восстанавливать электроснабжение начнут после того, как согласуют все работы с оккупационным минобороны.
Дроны фиксировали и в других областях
В минобороны России уже отчитались, что дроны также фиксировали и в других областях. В общем, оккупанты утверждают, что неспокойно было в Белгородской, Воронежской и Волгоградской областях.
Россияне заявляют, что в течение ночи сбили 5 БПЛА. Три дрона якобы ликвидировали над Волгоградской областью, а в других областях приземлили по одному БПЛА.