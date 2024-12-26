Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на росЗМІ. Крім того, атаку підтвердив і губернатор Бєлгородщини В'ячеслав Гладков.

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Бєлгородську область атакували дрони

Гладков стверджує, що безпілотники атакували Грайворонський округ на Бєлгородщині. Так, дрони пошкодили лінію електропередачі. Нині без світла залишилися жителі кількох населених пунктів.

Мовиться про села Гора-Поділ, Глотове, Козинка, Новобудівка-Перша, а також населені пункти Безімено та Новобудівка-Друга. Як стверджує місцева влада, відновлювати електропостачання почнуть після того, як погодять всі роботи з окупаційним міноборони.

Дрони фіксували й в інших областях

У міноборони Росії вже відзвітували, що дрони також фіксували й в інших областях. Загалом, окупанти стверджують, що неспокійно було в Бєлгородській, Воронезькій та Волгоградській областях.

Росіяни заявляють, що протягом ночі збили 5 БпЛА. Три дрони нібито ліквідували над Волгоградською областю, а в інших областях приземлили по одному БпЛА.