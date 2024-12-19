Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Киевскую ОВА. Отмечается, что воздушная тревога на Киевщине продолжалась с 16:37 по 16:47.

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Киевскую область атаковали российские беспилотники

В Киевской ОГА сообщили, что в регионе было зафиксировано движение вражеских БпЛА.

В регионе работают силы ПВО. Не фотографируйте и не снимайте работу наших защитников,

– говорится в сообщении.

Жителей также призвали не пренебрегать правилами безопасности и находиться в укрытиях в случае объявления воздушной тревоги.

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К слову, минувшей ночью российская оккупационная армия также атаковала Киевщину дронами-камикадзе. В результате атаки в одном из населенных пунктов Киевской области пострадал частный дом. Там было выбито остекление и поврежден забор.