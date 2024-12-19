Какие последствия российской атаки на Кривой Рог, сообщает 24 Канал со ссылкой на председателя Совета обороны города Александра Вилкула.

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Последствия атаки на Кривой Рог

Чиновник констатировал, агрессор продолжает тактику террора. Оккупанты нанесли ракетный удар по Кривому Рогу баллистикой.

Повреждения получили многоквартирные жилые дома, больница, школа, 10 авто, объекты бизнеса, перебиты центральные коллекторы, линии электроснабжения, троллейбусные троллеи. В результате удара остановлена одна из котельных,

– написал Вилкул.

В то же время заявил, что погибших в результате российской атаки, к счастью, нет. Также председатель Совета обороны Кривого Рога рассказал, что на месте всю ночь работали все оперативные и коммунальные службы. Уже удалось восстановить движение транспорта, отремонтированы троллеи. Работы еще продолжаются.

Ночью развернули штаб помощи. Туда из материального резерва города завезли необходимые материалы. Штаб работает до 17:00 в ближайшей школе через дорогу. Там можно получить стройматериалы (ОСБ, пленку, рельсы и другое), написать заявления на материальную помощь от города.

Коммунальные бригады помогут тем, кому это нужно. Помощь будет оказана всем, кто в ней нуждается, подчеркнул Вилкул. Также отметил, что в Кривом Роге работают все службы, коммунальный транспорт, больницы и социальные учреждения.

К слову, в Никопольском районе враг атаковал из тяжелой артиллерии, РСЗО "Град" и дронами-камикадзе Никополь и Марганецкую общину. Повреждены инфраструктура, предприятие, частный дом, гараж, грузовик.

Кроме того, ночью бойцы Путина атаковали Днепропетровскую область ударными дронами. ПВО сбила 3 вражеских БПЛА.

"Уважаемые земляки, угроза ракетных и дроновых ударов сохраняется, поэтому соблюдайте все правила воздушной тревоги", – призвал председатель Совета обороны Кривого Рога.

