Сообщает 24 Канал со ссылкой на Государственную пограничную службу. Благодаря точным сбросам боеприпасов удалось нанести существенные потери врагу.

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Какой была ночная охота "Фурии"

Пилоты подразделения "Фурия" пограничной бригады "Гарт" нанесли удары по блиндажам, окопах и складах российских оккупантов под Волчанском на Харьковщине, используя ударные дроны.

После наступления темноты пилоты подразделения “Фурия” с использованием сбросов и FPV-дронов нанесли огневое поражение по местам сосредоточения захватчиков – блиндажах, окопных линиях, а также складах со строительными материалами, предназначенными для возведения фортификаций,

– говорится в сообщении.

Дроны уничтожают россиян под Волчанском: смотрите видео

В Госпогранслужбе отметили, что все вражеские цели были успешно поражены.

Напомним, что за минувшие сутки ВСУ ликвидировали 1 580 оккупантов. Общие потери России в войне составляют более 705 880 человек