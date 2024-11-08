Общие потери России в войне уже превысили 705 880 личного состава. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Важно Потерянные танки и самолеты: Россия несет критические потери на фронте с невиданной скоростью

Какие потери России в войне

С начала полномасштабного вторжения, 24 февраля 2022 года, российская армия потеряла:

  • личного состава – около 705 880 (+1580) человек,
  • танков – 9 233 (+9),
  • боевых бронированных машин – 18 661 (+49),
  • артиллерийских систем – 20 226 (+32),
  • РСЗВ – 1 245 (+0),
  • средства ПВО – 996 (+0),
  • самолетов – 369 (+0),
  • вертолетов – 329 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 18 526 (+118),
  • крылатые ракеты – 2631 (+0),
  • корабли /катера – 28 (+0),
  • подводные лодки – 1 (+0),
  • автомобильной техники и автоцистерн – 28 495 (+84),
  • специальная техника – 3 602 (+6).


Потери России в войне / Инфографика Генштаба ВСУ