Общие потери России в войне уже превысили 705 880 личного состава. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.
Важно Потерянные танки и самолеты: Россия несет критические потери на фронте с невиданной скоростью
Какие потери России в войне
С начала полномасштабного вторжения, 24 февраля 2022 года, российская армия потеряла:
- личного состава – около 705 880 (+1580) человек,
- танков – 9 233 (+9),
- боевых бронированных машин – 18 661 (+49),
- артиллерийских систем – 20 226 (+32),
- РСЗВ – 1 245 (+0),
- средства ПВО – 996 (+0),
- самолетов – 369 (+0),
- вертолетов – 329 (+0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 18 526 (+118),
- крылатые ракеты – 2631 (+0),
- корабли /катера – 28 (+0),
- подводные лодки – 1 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 28 495 (+84),
- специальная техника – 3 602 (+6).
Потери России в войне / Инфографика Генштаба ВСУ