Загальні втрати Росії у війні вже перевищили 705 880 особового складу. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.
Важливо Втрачені танки і літаки: Росія зазнає критичних втрат на фронті з небаченою швидкістю
Які втрати Росії у війні
Від початку повномасштабного вторгнення, 24 лютого 2022 року, російська армія втратила:
- особового складу – близько 705 880 (+1580) осіб,
- танків – 9 233 (+9),
- бойових броньованих машин – 18 661 (+49),
- артилерійських систем – 20 226 (+32),
- РСЗВ – 1 245 (+0),
- засоби ППО – 996 (+0),
- літаків – 369 (+0),
- гелікоптерів – 329 (+0)
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 18 526 (+118),
- крилаті ракети – 2631 (+0),
- кораблі /катери – 28 (+0),
- підводні човни – 1 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 28 495 (+84),
- спеціальна техніка – 3 602 (+6).
Втрати Росії у війні / Інфографіка Генштабу ЗСУ