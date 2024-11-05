Про це розповідає російське незалежне видання "Агентство", повідомляє 24 Канал. Зазначається, що на тлі активізації бойових дій росіяни кинули в бій значну кількість ресурсів, що призвело до стрімкого зростання втрат.

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Втрата російської техніки рекордними темпами

Згідно з даними військового проєкту Oryx, які проаналізувало "Агентство", у жовтні Росія втратила 695 одиниць техніки, зокрема: 103 танки, 253 бойові машини піхоти, 41 БТР, чотири літаки та один вертоліт.

Частина техніки була знищена чи пошкоджена, інша – залишена на полі бою або захоплена українськими силами. Це найбільші місячні втрати з жовтня 2022 року, коли російська армія була змушена відступити з Харківщини.

Водночас з цим, пише видання, що українські сили втратили 276 одиниць техніки, зокрема 21 танк, 28 БМП, 47 БТР та один літак Су-24М. Ці втрати в основному сталися під час активних бойових дій у Курській області, куди Україна зосередила свої сили для ведення наступальних операцій.

Тактика російських боїв

За даними Forbes, російська армія значно активізувала темпи наступу в Україні. За останні кілька тижнів росіяни використовували тактику інтенсивного натиску, намагаючись захопити село Ільїнка на північ від Вугледара.

Тут російські підрозділи, зокрема 20-а мотострілецька дивізія, активно застосовували чисельну перевагу, що призвело до значних втрат техніки – десятки БМП-3, БМП-2 та бронетранспортерів МТ-ЛБ були знищені в ході боїв за Ільїнку.

В результаті такої тактики втрати російської техніки досягли критичних показників – у один із днів, 1 листопада, було втрачено 206 одиниць техніки, що стало новим рекордом щоденних втрат за останні місяці. Цей показник перевищив навіть рекорд 1 вересня, коли було знищено 180 одиниць російської техніки під час наступу на Покровськ і Вугледар.

Прогнози експертів

За інформацією видання, останніми тижнями Росія розвинула найвищі за рік темпи наступу в Україні, захопивши понад 170 квадратних кілометрів території за останні кілька днів жовтня.

Проте експерти зазначають, що така агресивна тактика може призвести до критичної нестачі техніки та військ у російській армії вже у наступному році, оскільки кількість втрат постійно зростає.

