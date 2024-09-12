Где в Украине раздается воздушная тревога, и в каком месте летают российские беспилотники – читайте в тексте 24 Канала.
Смотрите также Уже более 20 часов в Украине – тревога: где сохраняется угроза "Шахедов"
22:25, 12 сентября
Активность вражеской тактической авиации на Северо-Востоке, Восточном направлении, над акваториями Азовского и Черного морей.
Есть угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей.
22:23, 12 сентября
"Шахеды" на севере Николаевщины курсом на Запад.
21:48, 12 сентября
Группа "Шахедов" с Херсонщины на Николаевщину.