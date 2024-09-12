Где в Украине раздается воздушная тревога, и в каком месте летают российские беспилотники – читайте в тексте 24 Канала.

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22:25, 12 сентября Активность вражеской тактической авиации на Северо-Востоке, Восточном направлении, над акваториями Азовского и Черного морей. Есть угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей.

22:23, 12 сентября "Шахеды" на севере Николаевщины курсом на Запад.