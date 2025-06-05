Говорят, что их атакуют дроны. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские телеграмм-каналы.

Смотрите также В Меджлисе рассказали о ситуации в Крыму после подрыва Керченского моста

На ВОТ нет света после взрывов

В 23:19 оккупанты жаловались, что атака дронов продолжается на Херсонщине. В Геническе и ряде близлежащих районов якобы произошло отключение света.

Говорят, что более 67 тысяч жителей Херсонской области и 29 "социально значимых объектов" остались без электроэнергии.

Оккупанты также жалуются, что якобы ВСУ ведут "массированную атаку" дронами в Запорожской области.

Так, вечером 4 июня прозвучало не менее 5 взрывов в Мелитополе.

Взрывы в Мелитополе: смотрите видео

ВСУ предприняли попытку атаки БпЛА на электроподстанцию в Запорожской области,

– сообщали местные оккупационные власти в 23:43.

Мелитополь атакуют дроны: смотрите видео

Утверждают, что обесточены сейчас Мелитополь, Приморск, Энергодар, Акимовка.