Говорят, что их атакуют дроны. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские телеграмм-каналы.
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На ВОТ нет света после взрывов
В 23:19 оккупанты жаловались, что атака дронов продолжается на Херсонщине. В Геническе и ряде близлежащих районов якобы произошло отключение света.
Говорят, что более 67 тысяч жителей Херсонской области и 29 "социально значимых объектов" остались без электроэнергии.
Оккупанты также жалуются, что якобы ВСУ ведут "массированную атаку" дронами в Запорожской области.
Так, вечером 4 июня прозвучало не менее 5 взрывов в Мелитополе.
Взрывы в Мелитополе: смотрите видео
ВСУ предприняли попытку атаки БпЛА на электроподстанцию в Запорожской области,
– сообщали местные оккупационные власти в 23:43.
Мелитополь атакуют дроны: смотрите видео
Утверждают, что обесточены сейчас Мелитополь, Приморск, Энергодар, Акимовка.