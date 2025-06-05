Кажуть, що їх атакують дрони. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на російські телеграм-канали.

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На ТОТ немає світла після вибухів

О 23:19 окупанти скаржилися, що атака дронів триває на Херсонщині. У Генічеську та низці прилеглих районів нібито сталося відключення світла.

Кажуть, що понад 67 тисяч мешканців Херсонської області та 29 "соціально значущих об'єктів" залишилися без електроенергії.

Окупанти також бідкаються, що нібито ЗСУ ведуть "масовану атаку" дронами у Запорізькій області.

Так, увечері 4 червня пролунало не менше 5 вибухів у Мелітополі.

Вибухи у Мелітополі: дивіться відео

ЗСУ зробили спробу атаки БпЛА на електропідстанцію в Запорізькій області,

– повідомляла місцева окупаційна влада о 23:43.

Мелітополь атакують дрони: дивіться відео

Стверджують, що знеструмлені наразі Мелітополь, Приморськ, Енергодар, Якимівка.